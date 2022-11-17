Эксперт объяснил, как Зеленский поднял НАТО в пять утра «для войны с Россией»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 1 467

Политолог Марков рассказал, как Зеленский хотел втянуть США и НАТО в ядерную войну с Россией

Фото, видео: Zuma / ТАСС; www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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После инцидента в Польше миру открылась правда, давно известная России — Владимир Зеленский готов лгать при любых обстоятельствах.

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался разницей во времени с покровителями в НАТО и США, чтобы «спросонья» втянуть их в войну с Россией. Об этом рассказал политолог и директор центра политических исследований Сергей Марков.

По мнению эксперта, падение ракеты в Польше — не провокация, а ошибка украинских военнослужащих.

«Мы все время ждем чего-то плохого от Запада — и это правильно. Но в данном случае, вряд ли это имя будет фигурировать. Такое ощущение, что это не провокация, а ошибка украинского ПВО. Это значит, что у них нет какого-то коварного плана», — выразил свою точку зрения политолог.

Однако, объяснил специалист, данная ситуация открыла НАТО глаза на правду, давно известную России — президент Украины Владимир Зеленский готов лгать ежесекундно и при любых обстоятельствах.

«Инцидент показал им всем то, что мы знаем хорошо, а другие пытались отрицать: Зеленский — лжец. А еще он хочет поджечь войну между НАТО и Россией и ради этого готов на любую ложь», — сказал Сергей Марков.

Он объяснил, что Владимир Зеленский специально воспользовался разницей во времени с НАТО и США, чтобы в пять утра «взбудоражить» спонсоров новостями и склонить их к необдуманным действиям. И НАТО, и Белый дом сейчас находятся в шоке, потому что их едва не втравили в полномасштабную ядерную войну.

«Провокацией является не ракета, а ложь Зеленского, которая заставила их охладиться и подняться в пять утра оперативно. Разница во времени с США — 11 часов, а в Европе разница — восемь часов. То есть их вот так круто подняли и заставили в таком скученном состоянии принимать решение — „а может быть термоядерную войну начать?“. Они сейчас шокированы от всей этой ситуации, потому что Зеленский их едва не втравил в большую войну», — отметил Сергей Марков.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога Юрия Светова о том, что США превратили Польшу в оружейный склад и базу для наемников.

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