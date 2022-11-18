«Найдут везде»: Павлюченко о запрете продавать пиво на ЧМ-2022 в Катаре

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 80

Роман Павлюченко прокомментировал запрет продавать пиво на ЧМ-2022 в Катаре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Тема:
ЧМ Катар

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, где строго регламентирована продажа алкоголя.

Заслуженный мастер спорта России, бывший игрок сборной Роман Павлюченко прокомментировал решение организаторов Чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира. Своим мнением он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Как английские болельщики будут без пива? Вот это вопрос. Но нужно понимать, что Катар — страна, где есть определенные правила. Надо уважать их», — сказал спортсмен.

Он добавил, что футбол и пиво были всегда вместе. Павлюченко считает, что болельщики смогут найти алкогольный напиток, ведь отсутствие его — плохая новость для них.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия Катар-Эквадор пройдет 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Организаторы мероприятия запретили продажу пива на всех восьми стадионах, на которых будут проводиться футбольные матчи. Однако алкоголь можно будет приобрести на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках.

Как ранее писал 5-tv.ru, знаменитый нападающий сборной Франции Карим Бензема может не выйти на поле в первом матче своей команды на чемпионате мира в Катаре.

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