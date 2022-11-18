Звезда футбола Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Журналистам стало известно, что нападающий все еще не проводит тренировки в общей группе.

Звезда футбола Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией

Фото: www.globallookpress.com / Spada

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Тема:
ЧМ Катар

Знаменитый нападающий сборной Франции Карим Бензема может не выйти на поле в первом матче своей команды на чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на французскую прессу.

По данным спортивных журналистов, Бензема после травмы все еще не тренируется в общей группе и не сможет вовремя «встать в строй» к первой встрече со сборной Австралии к 22 ноября.

Предполагается, что вместо французского нападающего на поле могут выйти Оливье Жиру или Рандаль Коло-Муани.

Сам же Бензема в разговоре с журналистами утверждает, что не травмировался, а просто испытывает «небольшой дискомфорт».

Действующие чемпионы мира в своей группе сыграют против Туниса, Дании и Австралии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сборная США включила радужный флаг в свой герб перед ЧМ по футболу в Катаре

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