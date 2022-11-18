Макрон решил использовать «чрезвычайно полезное» давление Си Цзиньпина на Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Эммануэль Макрон решил использовать давление Китая на Россию в целях Запада

Макрон решил использовать «чрезвычайно полезное» давление Си Цзиньпина на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Shen Hong

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Французский лидер делает детали переговоров с китайским лидером достоянием общественности.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. По его словам, Поднебесная может сыграть важную роль в целях западного общества по украинскому конфликту. Слова лидера Франции процитировал URA.RU со ссылкой на газету Financial Times.

«Способность Китая оказывать давление на Россию оказывается „чрезвычайно полезной“, поскольку международное сообщество наращивает усилия по прекращению войны в Украине. Китай играет важную роль для наших целей», — написано в статье.

Макрон добавил, что Си Цзиньпин воздержался от прямых обвинений в адрес России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, РФ преследовала свои интересы и продемонстрировала попытку защитить себя от расширения НАТО на восток.

Французский лидер подчеркнул, что Россия и Китай должны соблюдать международное право в вопросе использования ядерного оружия. В заключение он выразил надежду, что Украина созреет для поиска дипломатических путей решения кризиса и вернется за стол переговоров после окончания саммита G20.

Сотрудничество России и Китая продолжается уже многие годы. Поднебесная во многом поддерживает РФ, в частности, не голосует против страны в вопросах ООН про СВО на Украине. Западное общество находится в поиске способа, как можно использовать дружбу стран в своих целях. Сам Си Цзиньпин в октябре выступил за сближение Китая и Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил свою программу на G20.

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