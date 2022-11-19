Тодоренко на работe, Топалов у плиты: Лена Миро посмеялась над идиллией пары

Блогер задалась вопросом: так ли хорошо иметь заботливого мужа, если есть большой подводный камень?

Блогер и журналист Лена Миро посмеялась над идиллией звездной четы — певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. По ее мнению, в жизни супругов не все так безоблачно и радоваться на самом деле нечему.

«Пока старый не по годам Влад стряпал, Регинка накрасилась, причесалась и преобразилась, назвав мужа святым человеком. Зрители тоже обрадовались. Я не поняла, чему именно», — недоумевает Миро.

Блогер считает, что готовить завтраки — это обязанность бывшего солиста группы Smash. Пока один зарабатывает, кто-то должен вставать к плите. И эту миссию выполняет Влад.

«Пока жена собирается зарабатывать деньги, муж готовит завтрак, чтобы потом остаться дома? Кто-то за деньгами на марафон пошел, а другой по логике тогда должен еду готовить, полы помыть, детей воспитать», — рассуждает журналист.

Впрочем, продолжает она, певец мог бы и не готовить — Регина и с этим успешно бы справилась, а Влад бы тем временем наслаждался отдыхом в объятиях Морфея.

«Завтрак сварганит из тройки блюд, разбудит Владика, чтобы поел. Только не слишком рано — вдруг он устал. Впрочем, не исключено, что Регинка просто пытается разыграть нам спектакль, показывая, какой молодец у нее муж», — уверена Миро.

В завершение она обратилась к своей женской аудитории с вопросом, кто еще считает своего мужа заботливым? Только не по факту, а внутреннему ощущению, подчеркнула Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов освободил Тодоренко от домашних обязанностей.