Лариса Долина объяснила свое одиночество: «Таких, к сожалению, нет»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 60

Певица Долина объяснила свое одиночество отсутствием сильных мужчин в окружении

Лариса Долина объяснила свое одиночество: «Таких, к сожалению, нет»

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Народная артистка России была замужем трижды, однако сейчас ее семья напоминает больше женское царство — рядом дочь и любимая внучка.

Народная артистка РФ Лариса Долина одинока, потому что не видит в своем окружении мужчин, которые были бы сильнее ее, пишет Teleprogramma.pro. А только такого партнера певица готова впустить в свою жизнь. Этим летом звезда признавалась, что влюблена. Имени избранника не называла, но отмечала — нежные чувства окрыляют ее, дарят вдохновение и энергию. Для любой женщины важно любить и быть любимой, уверена исполнительница.

Продолжения загадочной истории о кавалере не последовало. Артистка по-прежнему появляется на публике одна, в социальных сетях выступает тоже исключительно соло. Ее семьей сейчас являются дочь Ангелина и внучка Александра. С последней знаменитость недавно даже выходила на одну сцену. Крепкого мужского плеча рядом нет, потому что не каждый справится с задачей окружить заботой волевую даму.

«С сильной женщиной должен быть такой мужчина, который будет сильнее ее. А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет», — призналась Долина журналистам.

Первым супругом исполнительницы стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский, от него звезда родила единственную дочь. Этот брак продлился семь лет, следующий, с Виктором Митязовыв — 11. Вскоре после развода Долина снова вышла замуж за бас-гитариста Илью Спицына, после 18 совместных лет, в 2016 году, они расстались. Объяснить причины неудач в личной жизни селебрити в эксклюзивном интервью 5-tv.ru взялась психоаналитик Ирена Сирма.

Эксперт считает, что королева джаза путает понятия силы и жесткости. Плохая идея, считает Сирма, бороться с таким же крепким партнером за лидерство, лучше сразу взять на себя роль главного в отношениях и распределить сферы влияния. Ранее, писал 5-tv.ru, специалист назвала тип мужчины, подходящий Ларисе Долиной.

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Лариса Долина объяснила свое одиночество: «Таких, к сожалению, нет»

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