Бедрос Киркоров о реакции звездного сына на хейтеров: «Буйно воспринимал!»

Самопровозглашенный поп-король российской эстрады часто оказывается в центре громких скандалов из-за неоднозначных высказываний и необычных нарядов.

Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах презентации энциклопедии «Герои нашей Родины» о том, как его знаменитый сын относится к критике. Болгарский певец заявил, что ему не приходится утешать Филиппа, поскольку тот самостоятельно зализывает все нанесенные хейтерами раны.

«Он сам успокаивает себя. Он раньше буйно воспринимал очень, в молодые годы. А сейчас уже привык, не обращает внимания. На меня иногда провокации идут от журналистов, он просит и меня не волноваться, не обращать внимания на это. Так что, как говорят, собака лает, а караван продолжает свой путь», — заявил отец звезды российской поп-сцены.

Филипп Киркоров уже много лет работает в шоу-бизнесе, однако с течением времени череда скандалов вокруг певца не прекращается. Чаще они связаны с эксцентричным поведением знаменитости. К примеру, несколько недель певица Наргиз Закирова, проезжая мимо баннера с афишей концерта Киркорова в ее родном Ташкенте, емко прокомментировала увиденное в соцсети.

«Понаехали, *****!» — в сердцах воскликнула Закирова.

Колкое высказывание Наргиз Филипп Киркоров не оставил без внимания. На том же анонсированном на баннере концерте он жестко прошелся по Наргиз, назвав ее «уродиной», и заявив, что на заре карьеры, которая сложилась в России, та постоянно заискивала перед ним.

Нападку в сторону Наргиз не оценила телеведущая Виктория Боня, которая несколько раз дала понять, что подобное высказывание не красит Филиппа Бедросовича как мужчину. По итогу разгорелась большая ссора в интернете между Боней и певцом, где нашлось место даже угрозам расправой со стороны Киркорова. К слову, помимо телеведущей, за честь Наргиз «вписались» и пользователи социальных сетей.

Но кровь не вода, и отец знаменитого артиста гордится своим сыном. Из его личностных качеств он выделил одно, которое его восхищает.

«Его трудоспособность. Кто поет по 3-4 часа? Пока что не один певец. Сейчас у меня юбилей, он будет идти 4 часа. <…> Он этим горит, он без этого не может», — заявил Бедрос Киркоров.

Бедросу Филипповичу уже 90 лет. Несмотря на накопленную мудрость лет, певец не раздает советы своему наследнику.

«Информация по его профессии у него так богата, что я не даю советы. А он знает, что модно, и что нужно делать. И стал очень хорошим. Мне нравится, что он держит себя на этом уровне: болеет за свое шоу, держит балет», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как стилист Лисовец отреагировал на «голый» костюм Филиппа Киркорова.