Виктория Боня предложила лишить звания народного артиста РФ Филиппа Киркорова

Телеведущая Виктория Боня хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с необычной просьбой, но на весьма волнующую ее тему. Боня предлагает лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ.

«Я считаю, что артист, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин. С „кофточкой розовой“ ладно, забыли, но это происходит постоянно», — сказала светская львица в опубликованном видео.

Боня напомнила о недавнем скандале с журналисткой. Тогда певец пришел в ярость от вопроса сотрудницы СМИ и послал ее «в пятую точку». Позже представитель артиста заявила, что его слова были вырваны из контекста, а журналистку они не оскорбили.

После инцидента Филипп Киркоров отправился выступать в узбекский Ташкент, на родину певицы Наргиз Закировой. Со сцены он обратился к ней и назвал «уродиной». Виктория Боня решила вступиться за Закирову, но и сама нарвалась на гнев Киркорова, который обматерил светскую львицу.

«Он пишет и мне, обзывая такими словами. Я вообще считаю, что нужно создать петицию и обратиться к президенту, лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов, я считаю», — заключила Боня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как фанаты певца обрушились на него с критикой из-за недостойного поведения.

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