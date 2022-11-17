Лисовец прокомментировал «голый» наряд Киркорова: «Может позволить себе все!»

Знаменитый стилист заявил, что надел бы костюм экстравагантнее, если ему заплатить.

Стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом dni.ru высказался о недавнем выступлении Филиппа Киркорова в Алма-Ате в полупрозрачном боди. По его мнению, народный артист РФ имеет право на такие образы.

«Филипп может позволить себе все! Он — настоящий артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал», — подчеркнул стилист.

На концерте в Алма-Ате Филипп Киркоров вышел исполнять одну из песен в этом наряде. Источник фото: TikTok / gulzara_mergiyazova

Он заявил, что в этом образе Киркорова было что-то заимствовано от нарядов певицы Шер. У поп-короля, как считает стилист, хорошая фигура и внешний вид для его возраста. Влад Лисовец отметил, что осмелился бы на костюм еще экстравагантнее.

«Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям», — признался Лисовец.

Ранее актер Станислав Садальский жестко высмеял наряд Филиппа Киркорова, сравнив его с костлявым петухом. А музыкальный критик Сергей Соседов не увидел в эпатажном костюме ничего плохого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров оправдался за выступление в «голом» комбинезоне.