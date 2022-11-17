Лисовец прокомментировал «голый» наряд Киркорова: «Может позволить себе все!»
Стилист Лисовец прокомментировал «голый» костюм Филиппа Киркорова
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Знаменитый стилист заявил, что надел бы костюм экстравагантнее, если ему заплатить.
Стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом dni.ru высказался о недавнем выступлении Филиппа Киркорова в Алма-Ате в полупрозрачном боди. По его мнению, народный артист РФ имеет право на такие образы.
«Филипп может позволить себе все! Он — настоящий артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал», — подчеркнул стилист.
На концерте в Алма-Ате Филипп Киркоров вышел исполнять одну из песен в этом наряде.
Он заявил, что в этом образе Киркорова было что-то заимствовано от нарядов певицы Шер. У поп-короля, как считает стилист, хорошая фигура и внешний вид для его возраста. Влад Лисовец отметил, что осмелился бы на костюм еще экстравагантнее.
«Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям», — признался Лисовец.
Ранее актер Станислав Садальский жестко высмеял наряд Филиппа Киркорова, сравнив его с костлявым петухом. А музыкальный критик Сергей Соседов не увидел в эпатажном костюме ничего плохого.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров оправдался за выступление в «голом» комбинезоне.
Читайте также
86%
0.04 62.67
0.04
Нашли ошибку?