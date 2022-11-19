Как Зеленский поссорился с Западом из-за оценки ЧП с упавшими в Польше ракетами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 65

NYT: разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к ссоре Зеленского и Запада

Как Зеленский поссорился с Западом из-за оценки ЧП с упавшими в Польше ракетами

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

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В Вашингтоне инцидент назвали «редким примером полемики» между Украиной и ее союзниками.

Не все страны-союзники Украины согласились с мнением, что на территорию Польши 15 ноября упали две якобы российские ракеты. Даже сама Варшава в лице президента Анджея Дуды сменила обвинительное мнение — изначально предполагала, что речь о вооружении российского производства, теперь склоняется к версии с украинским. Из-за этого между главой Незалежной Владимиром Зеленским и его союзниками на Западе произошел разлад, пишет в статье The New York Times обозреватель Карли Олсон.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — сказано в материале.

Журналист подчеркнул, что Зеленский упорно настаивает на невиновности Киева, при этом в США и НАТО все чаще звучат заявления об очевидной принадлежности упавших и убивших двух человек боеприпасов к украинской системе противовоздушной обороны (ПВО). Лидер Незалежной сегодня твердит, что не сомневается в собственной непричастности к происшествию, на следующий день сообщает, что ни в чем не уверен на 100%.

Минобороны России официально заявляло, что Москва не атаковала границу между Польшей и украиной. Первые предположения Варшавы были названы провокацией. Кроме того, фотографии с места падения снарядов в Пшеводуве доказывали — там остались обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Штаты, что примечательно, не соглашались с изначальной версией Польши и отказывались слепо верить Зеленскому. Вскоре склонили Варшаву на свою сторону. Президент Анджей Дуда спустя некоторое время заявил, что Киев получит некоторый доступ, но едва ли ему позволят полноценно присоединится к независимому расследованию.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Украина строит стену на границе с Белоруссией.

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