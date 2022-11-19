«В каждой избушке свои погремушки»: Сябитова назвала причину частых романов Брэда Питта

Голливудский актер — любимец главной российской свахи. Ее чувства разделяет и Лариса Гузеева. Но стоит ли оправдывать роман знаменитости с замужней женщиной?

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова объяснила причину частых любовных похождений Брэда Питта. Известно, что его бывшая, Анжелина Джоли, признавалась в частых изменах актера, да и предыдущей жене Дженнифер Энистон он тоже предан не был.

Сейчас знаменитость до сих пор в поиске, хоть с момента развода прошло почти семь лет. За это время главный секс-символ Голливуда успел повстречаться со многими девушками: еще недавно все думали, что новая пассия артиста — Эмили Ратажковски, а на днях он появился на концерте в Лос-Анджелесе с замужней актрисой Инес Де Рамон. Неужели Брэд Питт — Дон Жуан, а постоянство и семья — все-таки не его конек?

«Классный мужчина, просто классный мужчина! Как я про Джонни Деппа сказала, Брэд Пит тоже в этом списке. Мужчина номер один! Почему — потому что, ну точно могу сказать, что он не импотент и он — нормальной ориентации. И это самое главное для мужчины!» — объяснила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Роза Сябитова.

Ведущая подчеркнула, что активная личная жизнь голливудской звезды не вызывает у нее никакого раздражения или недоумения, а вот к женщинам знаменитости у нее много вопросов. Собеседница уверена, что многие из них делают себе пиар на романе с Питтом. А его новые отношения с замужней женщиной никак не роняют честь звезды. Возможно, он об этом не знал, а может, таким образом та решила прославиться.

«Он делает все что угодно, что ему нравится, а если это кому не нравится, особенно этим женщинам, ну тогда бы, наверное, другие были вопросы и, наверное, другие события происходили. <…> Его поведение никак не нарушает семейный кодекс. Вот Анжелину Джоли взять: когда они в браке были, у нее не возникало никаких претензий, как минимум в прессе я это не видела. Ну, значит, ее вполне устраивало все. Знаете, в каждой избушке свои погремушки — может быть, у них игры такие сексуальные, откуда мы знаем», — оправдывает актера сваха.

Собеседница назвала совершенно нормальным явлением, когда у актера уровня Питта толпы фанатов, влюбленных женщин, готовых даже заплатить за фото со звездой. Сваха и сама дает понять, что Брэд Питт - мужчина ее мечты, и ее коллега Лариса Гузеева ее чувства тоже разделяет.

«Я думаю, и до него это дошло, что у него есть такие классные фанатки, любящие его заочно и в России. Собственно говоря, есть за что. Я думаю, что и сам по себе мужчина он очень хороший. Ну я не видела, чтобы он реагировал на кого-то, в суд подавал, ведет себя нормально, адекватно в сложившейся ситуации, может быть, даже с юмором, что правильно. Мне очень радостно, что не сидит, сопли не жует, не сидит на завалинке там и не пишет какие-то странные мемуары. А снимается, делает дело, с девчонками тусит, которые хотят пропиариться за счет него», — добавила Сябитова.

Она отметила, что артист в свои 58 лет находится в прекрасной форме, в такой же же она хотела бы видеть его и лет через 100 или как минимум через 30.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова осудила Регину Тодоренко за работу в декрете.