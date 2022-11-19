Тепло и никаких нервов: стало известно, где будет рожать певица Ханна

Пашу не хочет трепать себе нервы в Москве и немного отдохнуть с будущим малышом за границей.

Певица Ханна собирается рожать второго ребенка не в России. Об этом рассказал ее супруг Пашу в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Вчера вечером журналист побывала на дне рождении артиста ELMAN, где присутствовал, в том числе и известный бизнесмен Павел Курьянов (Пашу).

«Зимой здесь очень плохая погода — это первое. А второе — здесь все-таки много работы и здесь нервы. За полтора месяца до родов хочется выезжать, чтобы малыш почувствовал другую энергетику, другую атмосферу и другое чувство внимания. Потому что здесь в любом случае, даже если бы я, там, сильный сделал выбор и перестал бы ходить на работу, мне все равно кто-то звонит постоянно, нервы трепет и так далее. За границей чуть по-другому», — заявил Пашу.

В итоге пара знаменитостей собирается рожать в Дубае.

Еще в сентябре 2022 года 31-летняя артистка Ханна поделилась в своем блоге радостной новостью о том, что ждет ребенка. Супруги растят четырехлетнюю дочку Адриану и рождение еще одного наследника ждут с нетерпением.

Будущая мама продолжает активно работать и оставлять шоу-бизнес не планирует. Она рассказывает подписчикам, что отлично себя чувствует и намерена выступать вплоть до самых родов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, во сколько Ханне и Пашу обошелся их новый особняк, который они строили пять лет.