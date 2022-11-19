Тепло и никаких нервов: стало известно, где будет рожать певица Ханна

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 575

Бизнесмен Пашу рассказал, что роды его жены Ханны пройдут не в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пашу не хочет трепать себе нервы в Москве и немного отдохнуть с будущим малышом за границей.

Певица Ханна собирается рожать второго ребенка не в России. Об этом рассказал ее супруг Пашу в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Вчера вечером журналист побывала на дне рождении артиста ELMAN, где присутствовал, в том числе и известный бизнесмен Павел Курьянов (Пашу).

«Зимой здесь очень плохая погода — это первое. А второе — здесь все-таки много работы и здесь нервы. За полтора месяца до родов хочется выезжать, чтобы малыш почувствовал другую энергетику, другую атмосферу и другое чувство внимания. Потому что здесь в любом случае, даже если бы я, там, сильный сделал выбор и перестал бы ходить на работу, мне все равно кто-то звонит постоянно, нервы трепет и так далее. За границей чуть по-другому», — заявил Пашу.

В итоге пара знаменитостей собирается рожать в Дубае.

Еще в сентябре 2022 года 31-летняя артистка Ханна поделилась в своем блоге радостной новостью о том, что ждет ребенка. Супруги растят четырехлетнюю дочку Адриану и рождение еще одного наследника ждут с нетерпением.

Будущая мама продолжает активно работать и оставлять шоу-бизнес не планирует. Она рассказывает подписчикам, что отлично себя чувствует и намерена выступать вплоть до самых родов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, во сколько Ханне и Пашу обошелся их новый особняк, который они строили пять лет.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Последние новости

22:00
«Другой лидер — старая схема»: британцы раскрыли суть встречи Сунака и Зеленского
21:46
Актер Филипп Янковский о работе с Настей Ивлеевой: «Оказалась способной»
21:32
Молчание ягнят: Швеция установила исполнителя теракта на СП, но боится его назвать
21:19
Родион Газманов рассказал, как нарушил главный совет отца и к чему это привело
21:01
В Египте начался основной этап сооружения второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
20:47
Тепло и никаких нервов: стало известно, где будет рожать певица Ханна

Сейчас читают

Родион Газманов рассказал, как нарушил главный совет отца и к чему это привело
«Оголенный нерв»: Стоянов посоветовал не верить актерам в трудные времена
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика