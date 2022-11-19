Правда вскрылась: ради чего Никита Пресняков сбежал в США, бросив театр

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 859

Никита Пресняков вышел на связь с подписчиками и рассказал о работе в США

Правда вскрылась: ради чего Никита Пресняков сбежал в США, бросив театр

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый внук Пугачевой вышел на связь после побега из России.

Стало известно, из-за чего на самом деле Никита Пресняков подставил коллег и сбежал в США. Певец вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, чем занят в Америке.

«Работаю над вторым альбомом. Уже скоро», — поделился артист в своей социальной сети и показал отрывок из новой песни под названием «Остаться».

Свой переезд в Штаты внук певицы Аллы Пугачевой не комментирует. Он также не сообщает, собирается ли вернуться в Россию. В личном блоге звезда шоу-бизнеса возобновил публикации, будто ничего и не произошло. Артист подчеркивает, что у него все хорошо.

Никита Пресняков пешком пересек границу РФ и бежал в Европу на третий день после объявления частичной мобилизации. Общественность строила домыслы, куда же занесет его нелегкая, но вскоре он был замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса. Примечательно, что в его компании не было жены модели Алены Красновой, однако отдыхал он со множеством полуголых девиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Никиты Преснякова нашла ему замену в России.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Последние новости

18:53
«Оголенный нерв»: Стоянов посоветовал не верить актерам в трудные времена
18:37
На грабли Джонсона: Сунак помогает Украине вместо решения проблем Великобритании
18:31
Правда вскрылась: ради чего Никита Пресняков сбежал в США, бросив театр
18:20
Психолог Солнечная назвала возможную причину развода Меган Маркл и принца Гарри
17:59
На Сахалине загорелся дом неподалеку от места, где прогремел взрыв
17:40
«Газовый баллон — это бомба»: эксперт объяснил причину взрыва в доме на Сахалине

Сейчас читают

«Газовый баллон — это бомба»: эксперт объяснил причину взрыва в доме на Сахалине
«В каждой избушке свои погремушки»: Сябитова назвала причину частых романов Брэда Питта
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика