«Другой лидер — старая схема»: британцы раскрыли суть встречи Сунака и Зеленского

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Читателей Dаilу Маil возмутились встрече премьер-министра Великобритании Сунака и президента Украины Зеленского

«Другой лидер — старая схема»: британцы раскрыли суть встречи Сунака и Зеленского

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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В Великобритании сочли нескончаемый поток денег для Киева крупной финансовой махинацией по отмыванию бюджетных средств королевства.

Читатели британского издания Daily Mail резко раскритиковали встречу премьер-министра Риши Сунака с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

Сунак сегодня, 19 ноября, приехал в столицу Незалежной и провел переговоры с Зеленским. На встрече он отметил, что Украина и Великобритания были союзниками с первых дней спецоперации РФ на Донбассе.

Однако жители Туманного Альбиона были не очень рады этой встрече, решив, что Киев и Лондон участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на «помощь Украине».

«Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды», — написал один из пользователей.

Другой вообще не согласен с тем, что говорит премьер Риши Сунак.

«Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды. Мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема», — заключил еще один британец.

Отметим, что размер нового пакета британской военной помощи Украине составляет 50 миллионов фунтов стерлингов (около 60 миллионов долларов).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как британцы устали от государственных деятелей, которые только и успевают, что позорить себя и страну нелепыми заявлениями и поступками.

 

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