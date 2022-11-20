Решение Генассамблеи не будет иметь никаких последствий для России, заявил глава Минфина.

Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине в России расценивают только как политическое заявление, не имеющее последствий. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире федерального телеканала.

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициаторы подписания резолюции о выплате репараций Украине преследуют четкую цель — формализовать грабеж принадлежащих России средств. Пресс-секретарь президента также отметил, что решение не имеет юридической силы, а в Кремле категорически против этой резолюции.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов назвал резолюцию Генассамблеи ООН «воровской» и заявил, что ее продавливанием страны Запада окончательно разрушают ООН как международную площадку и систему межгосударственных отношений.

Генассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию по созданию реестра и механизма возмещения ущерба, причиненного Россией Украине в ходе боевых действий. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о международной реакции на резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине.