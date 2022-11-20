Ломота в теле и головокружение: врач назвал главные признаки «свиного гриппа»

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 495

Врач Викулов указал ломоту в теле и сухой кашель в числе признаков «свиного гриппа»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кроме, того, в России появился новый штамм коронавируса с пугающим названием «Цербер».

В конце октября в России выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Цербер». Кроме того, Роспотребнадзор предупредил о возвращении позабытого «свиного гриппа» (также грипп А или H1N1). Он свирепствовал в 2009 году и по симптомам схож с коронавирусом. Опасен ли «Цербер», чего ждать от новой волны «гриппа А» и как их можно различить и предотвратить? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru ответил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам эксперта, «Цербер» — не отдельный штамм, а разновидность омикрона. И появился он не в конце октября, а много месяцев назад. Он заразнее, чем другие штаммы, но уникальными признаками не обладает — симптомы и группы риска те же.

«Это не отдельный штамм. Это разновидность уже существующего штамма омикрон. Так называемый „Цербер“ уже не первый месяц циркулирует в России. Он распространяется на 20-30% быстрее, но никаких особых симптомов не имеет. У большинства людей он протекает в легкой форме», — объяснил Георгий Викулов.

Вернувшийся грипп тоже никакой особенной опасности не представляет, объяснил специалист. Но трудность обнаружения заключается в том, что симптомы «свиного гриппа» могут ничем не отличаться от обычной простуды: высокая температура, кашель, ломота в теле.

«Обычно заболевание начинается с высокого подъема температуры до 38-39 и даже 40 градусов. Отмечается ломота в теле, может быть головокружение, сухой кашель. Но эти симптомы не являются стопроцентными признаками гриппа», — подытожил врач и объяснил, что при любых заболеваниях должны учитываться индивидуальные особенности организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасно переохлаждение и как с ним бороться.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

17:52
Корпоративам быть: сколько российские звезды заработают на Новый год
17:36
Ломота в теле и головокружение: врач назвал главные признаки «свиного гриппа»
17:23
Белорусские пограничники обнаружили принесенное из Польши тело беженца
17:15
Брать или не брать: что такое «хорошие» и «плохие» кредиты
17:05
Рядом с ядерным полигоном в КНДР произошло землетрясение
16:53
Силуанов: резолюция ООН о репарациях Украине — чисто политическое заявление

Сейчас читают

«Положить под кучу»: эксперт оценил реакцию ООН на пытки российских военных
Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика