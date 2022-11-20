Трамп отказался возвращаться в Twitter после разблокировки аккаунта по указу Маска

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 42

Бывший президент США создал личную соцсеть, где может публиковать любую информацию, которую пожелает.

Трамп отказался возвращаться в Twitter после разблокировки аккаунта по указу Маска

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras

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Ныне бывший американский лидер, шоумен и политик Дональд Трамп неожиданно для всех отказался возвращаться в Twitter, аккаунт в котором ему разблокировал новый владелец соцсети Илон Маск. После того как блог стал доступен, количество подписчиков в нем увеличилось до 52 миллионов! Настоящий рекорд для того, кто жаждал триумфального возвращения. Но… его не оценили, отмечает The Hill.

«Я не вижу причин для возвращения, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — заметил вдруг Трамп.

Известно, что администрация Twitter заблокировала учетную запись 45-го лидера США Дональда Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

После блокировки аккаунта Трамп не отчаялся. Он пошел на принцип и создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 миллиона подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый владелец Twitter Илон Маск после грандиозной покупки соцсети не только вернул аккаунт Дональда Трампа, но и сначала уволил, а затем вернул большую часть административного персонала компании.

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Трамп отказался возвращаться в Twitter после разблокировки аккаунта по указу Маска

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