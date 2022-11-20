Юные дрифтеры устроили гонки по пешеходным дорожкам в Красноярске

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 40

Правоохранители уже разбираются в ситуации. Молодым людям за содеянное, кажется, нисколько не стыдно.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С наступлением заморозков молодые дрифтеры не отказываются от любимых гонок. Правда, иногда они перерастают в самое настоящие «опасные игры». Очередной вопиющий инцидент произошел в Красноярске. Там любители острых ощущений устроили заезды прямо на пешеходных дорожках. Видоотчеты, конечно, публиковали в соцсетях.

Вот, например, один из гонщиков рассказывал подписчикам, что за его товарищем Сергеем числится огромное количество штрафов на общую сумму около 200 тысяч рублей. Исходя из этого им якобы теперь «не о чем беспокоиться» — можно позволить себе все что угодно.

«Дикое улюлюшничество произошло сегодня на острове Татышев. По предварительной информации, неустановленные лица устроили так называемый дрифт в пешеходных зонах. В настоящий момент их личности устанавливаются», — написали саркастический текст в одной из «опасных» публикаций дрифтеры, словно подражая сводкам правоохранителей.

Как стало известно 5-tv.ru немного позднее, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении грубого правонарушения с риском для жизни. Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрифтер на «золотом» BMW снес столб в Краснодаре. В результате инцидента погибли три человека.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды

Последние новости

22:27
На заседании западных спонсоров Украины заявили о бессрочной поддержке Киева
22:08
Изменилась до неузнаваемости: Алентова сильно похудела после смерти Меньшова
21:41
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах
21:32
«Станьте моим уборщиком»: Волочкова сделала предложение мойщику остановок
21:23
Два человека погибли в пожаре на площади Трех вокзалов
21:19
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды

Сейчас читают

Состояние могилы Жанны Фриске спустя семь лет после трагедии шокировало поклонников
Белорусские пограничники обнаружили принесенное из Польши тело беженца
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика