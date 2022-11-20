Юные дрифтеры устроили гонки по пешеходным дорожкам в Красноярске

С наступлением заморозков молодые дрифтеры не отказываются от любимых гонок. Правда, иногда они перерастают в самое настоящие «опасные игры». Очередной вопиющий инцидент произошел в Красноярске. Там любители острых ощущений устроили заезды прямо на пешеходных дорожках. Видоотчеты, конечно, публиковали в соцсетях.

Вот, например, один из гонщиков рассказывал подписчикам, что за его товарищем Сергеем числится огромное количество штрафов на общую сумму около 200 тысяч рублей. Исходя из этого им якобы теперь «не о чем беспокоиться» — можно позволить себе все что угодно.

«Дикое улюлюшничество произошло сегодня на острове Татышев. По предварительной информации, неустановленные лица устроили так называемый дрифт в пешеходных зонах. В настоящий момент их личности устанавливаются», — написали саркастический текст в одной из «опасных» публикаций дрифтеры, словно подражая сводкам правоохранителей.

Как стало известно 5-tv.ru немного позднее, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении грубого правонарушения с риском для жизни. Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрифтер на «золотом» BMW снес столб в Краснодаре. В результате инцидента погибли три человека.