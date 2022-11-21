В Санкт-Петербурге пожар чуть не уничтожил историческое здание XVIII века
Огонь охватил внутренние коммуникации дома поэта Василия Капниста.
Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru
В центре Петербурга на Пяти углах тушили пожар в историческом здании. Это дом поэта Василия Капниста, построенный во второй половине XVIII века. Пожар начался в вентиляционной трубе и поднялся до кровли.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей ресторанов быстрого питания, которые располагаются в здании. По одной из версий, вспыхнули жировые отложения, которые годами копились в трубе. На время тушения пожара пришлось перекрыть ближайшие улицы.
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