В Санкт-Петербурге пожар чуть не уничтожил историческое здание XVIII века

В центре Петербурга на Пяти углах тушили пожар в историческом здании. Это дом поэта Василия Капниста, построенный во второй половине XVIII века. Пожар начался в вентиляционной трубе и поднялся до кровли.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей ресторанов быстрого питания, которые располагаются в здании. По одной из версий, вспыхнули жировые отложения, которые годами копились в трубе. На время тушения пожара пришлось перекрыть ближайшие улицы.