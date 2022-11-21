Похудеть или бросить курить: ТОП-9 способов перестать храпеть во сне

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 58

Эксперты назвали самые эффективные способы борьбы с храпом

Похудеть или бросить курить: ТОП-9 способов перестать храпеть во сне

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Эфирные масла, диета или волшебные подушки — что поможет справиться с ночным недугом?

Что делать, если ваш мужчина храпит, а идти к врачу с этой проблемой не хочет? На самом деле, избавиться от храпа можно и в домашних условиях. Эффективными способами борьбы с недугом поделилось издание Сибкрай.ru.

Избавиться от храпа — просто!

Первый и самый простой метод — вовремя закрыть рот. Ведь храп связан с тем, что рот во сне открывается. Можно приобрести специальные лямки в аптеке, которые надевают перед сном.

Помимо лямок, существуют специальные подушки. Они поддерживают голову немного выше, чем обычные подушки, и предотвращают закупорку дыхательных путей. Главное — не соскользнуть с подушки ночью.

В аптеках продаются также полоски от храпа, которые прикладываются к носу, приоткрывают ноздри и выбрасывают дополнительный воздух. Но использовать такие полоски могут только те, кто страдает апноэ (приостановка дыхания — Прим. ред.).

Если надевать лямки или покупать подушку и полоски не хочется, попробуйте перед сном десять минут вдыхать горячий пар, добавив в воду эфирные масла перечной мяты или эвкалипта.

Храп может быть связан с вредными привычками, поэтому от них лучше отказаться, по крайне мере непосредственно перед сном. Не позднее, чем за час до сна лучше исключить алкоголь, сигареты и молочку.

Самая частая причина храпа — ожирение. Поэтому избавить от ночного кошмара может обычная диета.

Есть необычный способ под названием «кольцо». Нужно купить кольцо неправильной формы и надеть его на ночь на мизинец, где расположены точки, влияющие на дыхательные системы организма.

Последний метод — спеть или поиграть на духовом инструменте перед сном. Второго, может, у всех не найдется, но с пением проблем быть не должно. Оно поможет развить дыхательные пути и натренировать мышцы рта, чтобы не храпеть.

Если все вышеперечисленные способы не помогают, необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких болезнях сигнализирует храп.

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