Задронировать место: в России хотят строить дома с площадками для беспилотников

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В России хотят строить дома с площадками для беспилотников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Для чего нужны уникальные парковочные места? А кто будет за них платить?

Дома со встроенными парковками для беспилотников начнут строить в России. Как выяснили «Известия», это могут быть как просто удобные площадки для приземления и взлета, так и целые дронопорты с возможностью подзарядки и прочего техобслуживания. Ожидается, что беспилотная техника заменит курьеров и будет доставлять товары в офис или домой.

Проектом уже заинтересовался Минстрой. В ведомстве хотят ввести меры стимулирования для застройщиков, готовых оснастить здания будущего посадочными площадками для дронов.

А по мнению экспертов, пока идея требует доработки. В первую очередь советуют обратить внимание на безопасность: нужно выстроить логистику, наладить контроль за коммерческими беспилотниками и обеспечить сканирование грузов. На это потребуется не меньше двух-трех лет.

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