Семина вступилась за убитую горем дочь Руслановой, обвинившую врачей в смерти мамы

Актриса не стала осуждать медиков, но в то же время объяснила поведение наследницы звезды.

Актриса Тамара Семина объяснила, почему на похоронах Нины Руслановой было мало гостей и защитила дочь артистки, подвергшуюся критике за обвинения в сторону врачей, лечивших звезду. Семина поставила жирную точку в пересудах, объяснив «Собеседнику» положение дел.

На церемонии прощания с Руслановой действительно не хватало многих ее коллег — но дело не в том, что о ней забыли.

«Господи, что же это такое? Опустили ниже плинтуса. Нинку все любили! Мало ли какие причины были у людей! Многих нет в Москве. Плюс — бушует ковид, в публичные места лучше не выходить. Время такое, ребята. Я тоже не смогла прийти на похороны, но я разговаривала с дочкой, с Олесей. Ей многие звонили, все старались оказать поддержку. Не ищите подводные камни: у всех были причины и очень даже уважительные», — урезонила критиков Семина.

Соцсети

Во время сложной эпидемиологической обстановки не посещать места большого скопления людей — правильно, и актриса уверена, что усопшая приняла бы это и не стала обижаться.

«Время такое выпало на Нинкину долю. Надо понимать обстановку, в которой мы живем», — философски заметила Семина.

А дочь Руслановой Олеся Рудакова подверглась жесткой критике, почти травле, за выпады в сторону медиков, лечивших ее мать — заявляла, что врачей пришлось буквально умолять о переводе тяжело больной актрисы в реанимацию. На этом предполагаемые ошибки врачей не закончились. Следственный Комитет даже инициировал проверку.

Тамара Семина считает, что врачи сделали все зависящее от них — но призывает не нападать на Рудакову.

«Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас. Врачи виноваты, врачи упустили… А возраст? А наличие миллиона сопутствующих болезней, которые осложняют течение болезни? Врачам надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в красной зоне. А Олесе нужно оказать поддержку — она очень переживает уход мамы. И сходите в церковь, поставьте свечку за Нинку…» — попросила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что могила актрисы утопает в цветах — люди приходят на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы оказать почести любимой актрисе.