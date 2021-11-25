Раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой

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Виктория Андреева
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Актрису Нину Русланову похоронили в «антиковидном» гробу

Фото, видео: ТАСС / Куров Александр; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

Звезды кинематографа не стало 21 ноября. Ей было 75 лет.

В минувшее воскресенье ушла из жизни народная артистка России Нина Русланова. Церемония прощания с актрисой состоялась в Центральном доме кинематографистов. Проводить в последний путь звезду пришли и родные, и друзья, и коллеги. В целом все прошло довольно спокойно — без громких истерик и вызова «скорой». Озадачил присутствующих, пожалуй, только гроб покойной: он был совсем не таким, в которых обычно хоронят селебрити.

Как видно на видео и фото с церемонии, тело Нины Руслановой помещено в большой деревянный гроб с закрытой крышкой. Но ее лицо все близкие могут видеть: сверху вместо плотной доски — стекло. Как отмечает dni.ru, модель не слишком дорогая, но в то же время уникальная: создана специально для тех, кто скоропостижно скончался от тяжелых последствий коронавируса.

ТАСС / Щербак Александр

«Уникальная модель с окошком в портретной зоне. Цены максимально приемлемые и устанавливаются с пониманием эпидемиологической ситуации в мире, а также чувств родственников погибших», — говорится в описании к аналогичным товарам.

Известно, что актрису Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище столице, неподалеку от места, где упокоилась певица Юлия Началова. Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит могила народной артистки РФ.

Тема:
Умерла Нина Русланова
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