Втайне ото всех: что положила в гроб Руслановой дочь незадолго до похорон?

Олеся Рудакова не может смириться с мыслью, что знаменитой мамы больше нет. До своего 76-летния актриса не дожила всего две недели.

Дочь народной артистки России Нины Руслановой — Олеся Рудакова — тяжело переживает кончину матери. Знаменитую актрису провожали в последний путь 24 ноября. Накануне церемонии прощания молодая женщина лично приехала в морг, чтобы положить в гроб родственницы небольшую вещицу. Но что это было и зачем?

Как отмечает dni.ru, Рудакова изначально планировала отдать сотрудникам морга только одежду для упокоения Нины Ивановны. Однако вскоре вспомнила про очень важную деталь. Хорошо известно, что актриса была набожным человеком. Учитывая это, наследница попросила разместить рядом с мамой небольшую икону. Сделать самой во время прощания это было бы невозможно: гроб нельзя открывать, поскольку Русланова умерла от последствий COVID.

Между тем, Газета.ру напоминает, что незадолго до смерти 75-летняя Нина Ивановна тяжело болела. У нее то и дело обострялись хронические заболевания. Кроме того, постоянно наблюдались проблемы с сердечным ритмом. Коронавирус застал актрису врасплох — справиться с тяжелым недугом не помогла даже серьезная терапия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему смерть Нины Руслановой для Олеси Рудаковой может быть приговором.