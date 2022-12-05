Била Лучко и носила Толоконникова на руках: радости и горести Нины Руслановой

Знаменитой актрисы не стало чуть больше года назад. Для многих это — невосполнимая утрата.

В прошлом году, 21 ноября 2021 года, умерла актриса Нина Русланова. Сегодня ей исполнилось бы 77 лет. Актриса с огромной фильмографией отличалась несгибаемостью, но в 2000-х начала тяжело болеть. Несмотря на то, что она стала появляться в кино реже, зрители не перестали любить актрису.

Непростая судьба

Днем рождения артистки считается 5 декабря, но на самом деле никому не известно, когда именно она появилась на свет. Маленькую девочку нашли на небольшом полустанке на Украине.

Свою фамилию она получила в честь популярной в то время исполнительницы Лидии Руслановой, а дату рождения Нина выбрала себе сама. В День Конституции, 5 декабря, в детском доме, где она воспитывалась, устраивали веселые концерты.

Сначала Русланова получила специальность штукатура, но в то же время очень увлекалась самодеятельностью. Потом поступила в Харьковский театральный институт, а через год уже была в Москве, когда узнала о недоборе молодых людей в Театральное училище имени Щукина. Она просила приемную комиссию прослушать ее как мальчика. Она была готова играть даже мужские роли.

Педагоги сочли Русланову талантливой и зачислили на курс. Однокурсниками будущей знаменитости оказались Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Анастасия Вертинская и Ян Арлазоров.

В кино актриса дебютировала еще в студенческие годы. Ей досталась одна из главных ролей в фильме «Короткие встречи». Также она играла вместе Владимиром Высоцким, но картина увидел свет только через 15 лет. Известность к актрисе пришла в 1987 году, когда Русланова получила «Нику» за лучшую женскую роль.

Один из полюбившихся фильмов с Руслановой — фильм «Цыган». Одна из сцен, оказалась, очень тяжело далась как самой Руслановой, так и ее коллеге Кларе Лучко.

По сценарию их героини должны были под дождем бить друг друга мокрыми полотенцами. Работавший над картиной Александр Бланк долго оставался недоволен, потому что считал, что актрисы показывают мало темперамента.

«У меня характер такой: всегда умела за себя постоять, умела драться и дралась. Огрела Лучко так, что у нее платье треснуло! Клара опешила, а потом нанесла ответный удар. В общем, бились мы до исступления, до синяков. Я поскользнулась, упала в грязь, Клара рухнула рядом, обе ревем», — рассказывала Русланова.

Многим также было интересно, как снимали сцену в «Собачьем сердце», в которой героиня Руслановой выносила прочь Шарикова в исполнении Владимира Толоконникова. Артистка признавалась, что действительно несла его сама.

Несмотря на свой сильный характер, здоровье Руслановой было хрупким. Так, например, во время беременности врачи обнаружили порок сердца. Ее отговаривали рожать, но актриса не послушалась. У нее родилась дочь Олеся, а позже появился внук Костя, которые были ей ближе всех в последние годы жизни. С мужчинами же отношения не складывались.

Ее первый муж — выпускник физмата Геннадий Рудаков. с ним актриса развелась через несколько лет после того, как родилась дочь. Однако после расставания Рудаков не исчезал из жизни дочери и бывшей жены и старался чем-то помочь обеим. Почти 30 лет продлился неофициальный брак артистки со звукорежиссером Рафкатом Габитовым. Это были скорее гостевые отношения.

Русланова сменила образ жизни после двух перенесенных инсультов. В последний раз ее можно было увидеть на экране в 2015 году в сериале «Жила-была одна баба», пишет «Экспресс Газета».

Актриса перенесла операцию по замене сердечного клапана, но состояние здоровья ухудшалось. Артистка перенесла инфаркт, а позже заболела коронавирусом.

Актриса ушла из жизни 21 ноября 2021 года от дыхательной недостаточности первой-второй степени и вирусной пневмонии. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно, как сейчас выглядит могила Нины Руслановой.