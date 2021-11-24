«Прости и прощай»: Садальский объяснил, почему не пришел на похороны Руслановой

Смерть коллеги актер переживает очень тяжело.

Актер Станислав Садальский тяжело переживает смерть Нины Руслановой — в своем Instagram-аккаунте он выложил фотографию, в подписи к которой поделился с поклонниками своей болью. Звезда признался, что из-за своих переживаний даже не смог проводить коллегу в последний путь.

«Не смог пойти на прощание в дом кино… Хоть и отменил репетиции — не хочу публичности…» - признался Садльский.

Он также рассказал о мрачных мыслях, одолевавших актрису — по словам Садальского, Русланова ждала смерти.

«Нина мне говорила „Я приму смерть — как избавление“. В нашей жизни все важно, и, в том числе, смерть. Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу», — грустно философствовал актер.

Instagram @stassadal

Напоследок он попрощался с актрисой, подготовив рюмки со спиртным и нарезанные апельсины к тосту — по традиции, не чокаясь.

«Прости и прощай, дорогая», — простился с актрисой Садальский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последним желании актрисы — им поделился актер Михаил Васьков.