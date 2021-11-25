Почернела от горя: смерть Руслановой — приговор для ее дочери?
Дочь Руслановой почернела на похоронах из-за неисполненной воли матери
Фото: ТАСС / Щербак Александр
45-летняя Олеся Рудакова со смертью матери, кажется, потеряла часть себя. Трагедия может серьезно сказаться на ее судьбе.
Народная артистка России Нина Русланова скоропостижно скончалась в минувшее воскресенье. До своего 76-летия актриса не дожила всего две недели. На церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов дочь звезды была сама не своя: Олеся Рудакова буквально почернела от горя — какой теперь будет ее жизнь?
Проводив Русланову в последний путь, актер Михаил Васьков заметил: 45-летняя наследница актрисы осталась почти без всего. Он сообщил, что последняя воля покойной была связана именно с Олесей, но ее не успели выполнить.
«Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре», — цитирует Васькова KP.RU.
Оказалось, что Рудакова мечтала быть такой же, как родная мама: знаменитой и востребованной. Но с профессией почему-то не сложилось сразу. Конечно, дочь актрисы подстраховала себя и обрела другую специальность — кастинг-директора кино. Но несбывшаяся мечта по сей день тревожит душу, а возможности продолжать трудиться в новой сфере уже нет. Придется не жить, а выживать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной смерти Нины Руслановой стали тяжелые последствия коронавируса. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, неподалеку от могилы певицы Юлии Началовой.
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