Унесла мечту в могилу: Какое последнее желание Руслановой так никто и не выполнил

Звезда отечественного кинематографа скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

Ушла из жизни великая актриса, любимица миллионов Нина Русланова. Артиста не дожила всего неделю до своего 76-летия. Кинозвезду хоронили в закрытом гробу — незадолго до смерти она заболела коронавирусом.

На церемонии прощания друг кинозвезды Михаил Васьков рассказал, о чем мечтала и о чем просила коллег, пока не стало поздно. По его словам, Русланова очень переживала за дочку — 41-летняя Олеся Рудакова осталась без работы, пишет NEWS.ru.

"Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой", - рассказал Васьков.

Рудакова вслед за знаменитой мамой решила покорить сцену. Но успешными проектами пока женщина похвастать не может. Она успела засветиться в нескольких эпизодах — на этом, пожалуй, все.

Наследница артистки тяжело переживает уход любимой мамы. Накануне церемонии прощания молодая женщина лично приехала в морг, чтобы положить в гроб родственницы особую и дорогую вещь для знаменитости. Известно, что Русланова была очень верующей, поэтому дочка решила со всей внимательностью отнестись к матери и проводить ее достойно — положить в гроб маленькую икону.

Как напоминает Газета.ру, в последние годы Нину Русланову терзали тяжелые болезни. Обострились хронические заболевания, появились проблемы с сердцем. Позднее случилось страшное — она подхватила коронавирус, и организм уже не смог вынести тяжелого недуга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой.