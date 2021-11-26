Унесла мечту в могилу: Какое последнее желание Руслановой так никто и не выполнил

|
Анна Павлова
1 375

Стало известно, какое последнее желание Руслановой так никто и не выполнил

Унесла мечту в могилу: Какое последнее желание Руслановой так никто и не выполнил

Фото: ТАСС / Борисов Виктор

Тема:
Умерла Нина Русланова

Звезда отечественного кинематографа скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

Ушла из жизни великая актриса, любимица миллионов Нина Русланова. Артиста не дожила всего неделю до своего 76-летия. Кинозвезду хоронили в закрытом гробу — незадолго до смерти она заболела коронавирусом.

На церемонии прощания друг кинозвезды Михаил Васьков рассказал, о чем мечтала и о чем просила коллег, пока не стало поздно. По его словам, Русланова очень переживала за дочку — 41-летняя Олеся Рудакова осталась без работы, пишет NEWS.ru.

"Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой", - рассказал Васьков. 

Рудакова вслед за знаменитой мамой решила покорить сцену. Но успешными проектами пока женщина похвастать не может. Она успела засветиться в нескольких эпизодах — на этом, пожалуй, все.

Наследница артистки тяжело переживает уход любимой мамы. Накануне церемонии прощания молодая женщина лично приехала в морг, чтобы положить в гроб родственницы особую и дорогую вещь для знаменитости. Известно, что Русланова была очень верующей, поэтому дочка решила со всей внимательностью отнестись к матери и проводить ее достойно — положить в гроб маленькую икону.

Как напоминает Газета.ру, в последние годы Нину Русланову терзали тяжелые болезни. Обострились хронические заболевания, появились проблемы с сердцем. Позднее случилось страшное — она подхватила коронавирус, и организм уже не смог вынести тяжелого недуга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой.

Тема:
Умерла Нина Русланова
25 нояб
Втайне ото всех: что положила в гроб Руслановой дочь незадолго до похорон?
25 нояб
Раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой
25 нояб
Почернела от горя: смерть Руслановой — приговор для ее дочери?
25 нояб
«Вряд ли так кто-то сможет»: Коллеги Руслановой о ее выдающейся игре в театре и кино
24 нояб
«Прости и прощай»: Садальский объяснил, почему не пришел на похороны Руслановой
24 нояб
Могила Нины Руслановой утопает в цветах: «Нашей замечательной»
24 нояб
Стало известно последние желание актрисы Нины Руслановой
24 нояб
На Троекуровском кладбище похоронили Нину Русланову
24 нояб
Маленький внук Нины Руслановой поддержал мать у гроба актрисы
24 нояб
Прощание с Руслановой началось в Центральном доме кинематографистов
+3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.60
0.23 83.68
0.04
Не рискуйте! Китайский совет дня на пятницу, 26 ноября

Последние новости

11:20
Бастрыкин передал уголовные дела о трагедии в Кузбассе в центральный аппарат СК
11:09
Москвичам разрешили новогодние уличные гуляния
11:04
Шахта «Листвяжная»: хроника поисково-спасательной операции и причины трагедии
10:56
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ярослава Казакова
10:52
Живого шахтера обнаружили в забое на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
10:49
Режим КТО введен в Карачаево-Черкессии после ликвидации двух боевиков

Сейчас читают

Нумерология вашей удачи: как определить цветок-талисман по дате рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Раскрыта тайна странного гроба актрисы Нины Руслановой
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа