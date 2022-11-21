Под землей в Донецке оказались заблокированы 59 шахтеров

Электричество перестало поступать в четыре шахты в Донецке утром 21 ноября из-за повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка–220». Под землей оказались заблокированы 59 горняков, сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня в 10:28 в результате повреждения произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка: шахтах имени А. Ф. Засядько, имени А. А. Скочинского, имени М. Горького и „Лидиевка"», — рассказали в ведомстве.

На две из четырех шахт электроснабжение уже восстановлено. Заблокированных под землей горняков обещают поднять на поверхность силами четвертой шахты.

Спасение рабочих проконтролирует отделение отдельного военизированного горноспасательного отряда города Донецк МЧС ДНР. Также на месте на месте организовано дежурство медиков, которые осмотрят горняков после их выхода из шахты.

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