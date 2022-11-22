«Дочку должен я подарить»: Плющенко рассказал о планах после 40 лет

Евгений Плющенко мечтает снова стать отцом. Когда в семье фигуриста планируется пополнение, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Плющенко заявил о планах завести третьего ребенка. После того как олимпийский чемпион завершил карьеру, он тренирует учеников и много времени проводит с семьей. С какими трудностями спортсмену пришлось столкнуться на пути к успеху и как он воспитывает наследников, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Евгений Плющенко отметил двойной праздник. Ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он посвятил фигурному катанию. В честь этого события спортсмен с женой Яной Рудковской и сыном Сашей устроили грандиозное ледовое шоу.

«Я позвонил своему отцу и говорю: а можно вообще отмечать? Мне все говорят, ни в коем случае нельзя праздновать день рождения в 40 лет — это плохая примета. Он говорит: «Да это полная ерунда, если тебе хочется отметить, посидеть с семьей или пригласить друзей, то почему бы и нет», — пояснил именинник.

Евгений признается, что за годы карьеры он добился всего, о чем мечтал. Он дважды становился олимпийским чемпионом, был многократным победителем российских, европейских и мировых турниров.

«Сегодня поставил новый для себя рекорд — 21 бедуинский элемент. Его в мире никто не делает, а я в 40 лет сегодня сделал», — сообщил Плющенко.

Даже после ухода из большого спорта его мастерство до сих пор не оставляет равнодушным зрителей. В числе гостей ледового шоу на юбилей к нему пришли и давние друзья.

«Евгений — символ российского фигурного спорта, он потрясающий большой спортсмен, многократный олимпийский чемпион и гордость нашей страны», — считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Аналогичного мнения придерживается друг семьи Дима Билан, который ценит не только профессиональные, но и личные качества фигуриста.

«Насколько возможно в нашей действительности дружить, настолько мы и дружим. Взаимовыручка, взаимопомощь какая-то. Я сегодня с большим удовольствием здесь [на шоу]», — признается певец.

Жена олимпийского чемпиона также не устает восхищаться его упорством и артистизмом.

«Он терминатор! Как так можно кататься? Ему 40 лет. Он катается и не устает», — восклицает Рудковская.

Правда, за свой головокружительный успех Евгений Плющенко заплатил слишком высокую цену. В 2013-м году у фигуриста начались серьезные проблемы со спиной: стерся межпозвонковый диск. Его заменили на искусственный и вставили для поддержки 4 металлических болта. Спустя год один из шурупов сломался во время соревнований. Пришлось проводить повторную операцию. В 2017-м олимпийский чемпион принял решение завершить карьеру.

«У меня было 17 действительно серьезных операций, поэтому надо грамотно подходить к тренировочному процессу, к своему здоровью, к питанию и правильному восстановлению. Столько планов, я вам скажу, столько планов!» — поделился Плющенко.

Теперь Евгений Плющенко тренирует молодых фигуристов. Старается быть строгим, справедливым и не выделять любимчиков. Когда-то он и сам боролся за внимание наставника с Алексеем Ягудиным. В итоге их соперничество на ледовой арене привело к затяжному многолетнему конфликту.

«Я — продукт соперничества с Женей. Женя — продукт соперничество со мной, потому что много лет назад в Санкт-Петербурге мы тренировались у одного тренера», — объяснил его коллега и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Это нормально жить, когда ты подсматриваешь и видишь все, что там происходит. Мы особо никогда и не общались, нет такой дружбы при встрече обниматься, целоваться».

Недавно вражда двух чемпионов разгорелась с новой силой. Плющенко заявил, что Ягудин едва умеет стоять на льду.

«Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — отозвался он.

Алексей Ягудин не стал молчать. Он подсчитал количество своих наград и сравнил их с результатами Плющенко. Отчет разместил на своей странице в соцсети. Заодно прошелся по успехам конкурента на тренерском поприще.

«Ты хочешь сделать больше. Посмотрите на девушек Этери Тутберидзе. Вот это хорошая спортивная конкуренция, которая толкает каждого, кто тренируется в этой группе, на определенные рекорды, на более высокие результаты», — парировал он.

В ответ Евгений поинтересовался, почему Ягудин проиграл все российские чемпионаты. А вскоре к словесному сражению двух спортсменов подключилась Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер решила защитить своего подопечного и нелестно высказалась в адрес Плющенко.

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место!» — отреагировала Тарасова.

Другие знакомые Плющенко также считают, что его слова о давнем оппоненте несколько преувеличены.

«Ерунда какая-то. Что значит, он не умеет кататься? — удивилась фигуристка Анастасия Гребенкина. — Олимпийскими чемпионами не становятся, если ты не умеешь кататься».

Того же мнения придерживается певица Анна Калашникова.

«Всегда должна быть оценка со стороны зрителя. Если солдаут и все забито, то можно говорить что угодно: профессионал или не профессионал, хороший или плохой. Но люди любят, приходят, платят рублем [за выступление] — это самое главное», — подчеркнула Калашникова.

Певица Жасмин предположила, что данное высказывание в адрес противника Плющенко сделал намеренно, чтобы поднять интерес публики к предстоящему юбилейному шоу.

«Евгений Плющенко и Яна Рудковская делают ежегодные шоу и, конечно же, мне кажется, им даже выгодно бывает, чтобы вот такой хайп поднимался», — объяснила артистка.

Сам Плющенко считает, что Ягудину пора успокоиться и перестать завидовать чужим успехам.

«А я откуда знаю, почему он со мной соревнуется? Спросите его, господи!» — недоумевает спортсмен.

Яна Рудковская полностью на стороне супруга.

«Наш уровень шоу, конечно, колоссальный, планку поднимаем и поднимаем, пусть кто-то догонит и перегонит. Мы только будем рады», — сыронизировала она.

В настоящий момент Плющенко старается не обращать внимания на выпады Ягудина. Говорит, у него слишком много забот: работа, тренировки, выступления. А дома — жена и два маленьких сына — девятилетний Саша и двухлетний Арсений. Евгений рассказал, они с Яной Рудковской мечтают о девочке. И скоро планируют снова стать родителями.

«Мы 15 лет вместе, у нас уже двое совместных детей, мы на этом останавливаться не собираемся», — уверяет Рудковская.

«Дочка будет! Дочку должен я подарить! Родим, обязательно», — пообещал Евгений.

Саша Плющенко решил пойти по стопам известного отца и посвятить себя фигурному катанию. Он выполняет сложные элементы и уже выигрывает состязания. Этим летом звездная семья впервые вывела на лед и младшего Арсения. Евгений и Яна уверены, их наследников ждет большое будущее.