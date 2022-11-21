Жгучая месть: в Подмосковье бабушка облила кислотой соседку за сломанную антенну

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19

В поселке Мишеронский пенсионерка в ходе ссоры облила кислотой соседку

Жгучая месть: в Подмосковье бабушка облила кислотой соседку за сломанную антенну

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

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Воинственная пенсионерка терроризирует весь дом. Жильцы обратились за помощью к ее сыну.

Жительница подмосковного поселка Мишеронский облила соседку кислотой в результате бытового скандала.

По информации 5-tv.ru, в травматологическое отделение Шатурской областной больницы поступила женщина 1981 года рождения с химическими ожогами второй степени лица, шеи и грудной клетки. Выяснилось, что травмы она получила в ходе ссоры с пожилой соседкой, которая плеснула ей в лицо кислотой. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Как передает «МК», 71-летняя виновница ЧП заподозрила соседку в умышленной порче телевизионной антенны, из-за чего пенсионерка лишилась возможности смотреть телевизор. На этой почве бабушка устроила скандал, облив женщину кислотой.

Сообщается также, что пожилая женщина давно терроризирует жителей дома. Из-за сварливого характера она постоянно устраивает ссоры и мелкие пакости. К примеру, ранее она бросала под дверь соседям куриные кости, выливала на плитку ацетон. Сейчас жильцы дома просят сына воинственной бабули приехать и усмирить ее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях жил рэпер Энди Картрайт до того, как его расчлененное тело нашли дома на Невском проспекте.

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