Скандал за скандалом: Киркоров «спалился» на фонограмме
Филиппа Киркорова уличили в использовании фонограммы на концерте
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Видео с промахом Киркорова моментально разлетелось по социальным сетям
Новое разочарование постигло поклонников Филиппа Киркорова. Заплатив немалые деньги за билет на концерт, они надеялись услышать живой вокал. Но за бесконечными танцами и сменой нарядов нон-стоп помощники забыли вовремя подать своему боссу микрофон. Вот так зрители и узнали, что певец не поет, а просто открывает рот под фонограмму.
Это уже не первый конфуз короля поп-сцены. В начале месяца во время выступления в Ташкенте Киркоров забыл выключить микрофон и исполнил свой хит «Цвет настроения синий», не попадая в ноты.
Читайте также
93%
0.37 62.12
-0.33
Нашли ошибку?