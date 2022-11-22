Скандал за скандалом: Киркоров «спалился» на фонограмме

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Филиппа Киркорова уличили в использовании фонограммы на концерте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Видео с промахом Киркорова моментально разлетелось по социальным сетям

Новое разочарование постигло поклонников Филиппа Киркорова. Заплатив немалые деньги за билет на концерт, они надеялись услышать живой вокал. Но за бесконечными танцами и сменой нарядов нон-стоп помощники забыли вовремя подать своему боссу микрофон. Вот так зрители и узнали, что певец не поет, а просто открывает рот под фонограмму.

Это уже не первый конфуз короля поп-сцены. В начале месяца во время выступления в Ташкенте Киркоров забыл выключить микрофон и исполнил свой хит «Цвет настроения синий», не попадая в ноты.

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