Скандал за скандалом: Киркоров «спалился» на фонограмме

Видео с промахом Киркорова моментально разлетелось по социальным сетям

Новое разочарование постигло поклонников Филиппа Киркорова. Заплатив немалые деньги за билет на концерт, они надеялись услышать живой вокал. Но за бесконечными танцами и сменой нарядов нон-стоп помощники забыли вовремя подать своему боссу микрофон. Вот так зрители и узнали, что певец не поет, а просто открывает рот под фонограмму.

Это уже не первый конфуз короля поп-сцены. В начале месяца во время выступления в Ташкенте Киркоров забыл выключить микрофон и исполнил свой хит «Цвет настроения синий», не попадая в ноты.