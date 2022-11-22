Настасья Самбурская назвала самую сексуальную женскую часть тела

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 413

Самбурская назвала пятую точку и грудь самыми сексуальными частями женского тела

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитость призвала как можно больше заниматься спортом, чтобы достичь идеала.

Модель и актриса Настасья Самбурская назвала самую красивую и привлекательную часть женского тела. По ее мнению — это пятая точка. Она уверена, что если красавица будет много приседать, то у нее отбоя не будет от поклонников. Звезда «Универа» отметила, что если бы смогла дать себе 15-летней совет, то непременно рекомендовала бы делать как можно больше спортивных упражнений.

«Я считаю, что в женщине важно — это попа. Надо приседать. Поэтому, когда мне задали вчера вопрос: „какой бы вы себе совет дали в 15 лет?“, я сказала: „приседать“», — призналась Самбурская в беседе с 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Умная Маша».

В том числе артистка заявила, что помимо красивых ягодиц в женщине очень сексуальным является пышная грудь. Однако все это несравненно с высокими интеллектуальными способностями, считает Настасья.

К слову, звезда «Интернов» Светлана Пермякова солидарна в этом вопросе с коллегой по цеху. Она также считает пятую точку очень возбуждающей, но только у мужчин. По словам актрисы, это ее самая любимая часть тела у противоположного пола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве.

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