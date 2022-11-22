«Наконец-то»: Сергей Лазарев забрал детей и покинул Москву

Теперь соцсети знаменитого артиста пестрят снимками из неизвестного отеля. Куда он направился?

Певец Сергей Лазарев решился на недельный отпуск вместе с детьми. В своем личном блоге артист рассказал, что очень много работал в последнее время и перед загруженным декабрем хочет отдохнуть. Куда именно направился исполнитель — неизвестно, однако до места ему потребовалось лететь несколько часов.

«Наконец-то это свершилось. Я ждал этого момента, и он наступил! А именно — недельный отпуск. Я сделал все дела, съездил в тур, снял телевизионную программу и теперь заслужил чуть-чуть отдыха <…> нужно чуть-чуть восстановиться, не теряйте меня», — сказал вокалист.

С собой в отпуск артист взял наследников — восьмилетнего Никиту и четырехлетнюю Анну. Их звездный папа воспитывает в одиночку, без мамы. Дети были рождены при помощи суррогатного материнства. Поклонники не раз отмечали, что из Лазарева получился отличный отец.

Также певец показал номер, в котором заселился с дочерью и сыном. На кадрах заметна роскошная обстановка помещения: две просторные, потрясающие кровати с безупречно белым пастельным бельем, кремовые обои и пол похожего цвета, с хаотичным узором из белых и коричневых полос. Исполнитель пообещал позже рассказать подробности отпуска, а на видео отправил Никиту и Анну спать.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото подросших сына и дочки Сергея Лазарева.

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