Песков подтвердил встречу Путина с матерями российских военных

Президент России Владимир Путин действительно встретится с матерями российских военных. Информация, ранее появившаяся в прессе, абсолютно правдива. Никаких отмен не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков.

«Такая встреча планируется», — подчеркнул Песков в ходе традиционного брифинга.

Глава государства изъявил желание лично пообщаться с семьями мобилизованных граждан не в первый раз. Такие встречи проходят постоянно, однако раннее они просто не были публичными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся российских военных.