Участники спецоперации получили налоговые льготы

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Российский лидер подписал сразу несколько указов, среди которых — освобождение от налогообложения.

Фото, видео: Высочинский Иван / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий участников добровольческих отрядов. Теперь им положено множество льгот. А в случае ранения они могут получить статус инвалида боевых действий.

И сегодня же всех участников специальной военной операции президент освободил от уплаты налогов с материальной помощи. Речь идет о выплатах и имуществе, которые получают контрактники, мобилизованные из запаса и добровольцы, а также члены их семей.

Кроме того, от налогов освобождены командировочные выплаты всем, кто отправился в новые регионы для восстановления инфраструктуры

Тема:
Специальная военная операция России
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