«Что с шеей?» — у Высоцкой заподозрили опухоль из-за странного фото

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 887

Фанаты стали переживать за здоровье Высоцкой из-за ее массивной шеи

«Что с шеей?» — у Высоцкой заподозрили опухоль из-за странного фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Знаменитая артистка удивляет публику неотразимой привлекательностью, однако даже у эффектной блондинки нашли недостаток.

Актриса Юлия Высоцкая регулярно восхищает поклонников своей натуральной красотой. Она часто публикует пикантные снимки, где позирует в короткой одежде. При этом фото звезды без косметики радует фанатов не меньше — в свои 49 лет артистка почти не имеет морщин и безупречно выглядит.

Однако даже у такой красавицы есть свои изъяны. Недавнее фото удивило публику больше предыдущих. Высоцкая позировала в темном купальнике и солнцезащитных очках. Ее фигура, как всегда, великолепна, но шея кажется слишком массивной и непропорциональной, по мнению подписчиков. Снимки опубликовало издание 7Дней.ru.

Что случилось с тонкой, грациозной шеей жены режиссера Андрея Кончаловского? Вероятно, это просто неудачный ракурс для фото, или, может, звезда чем-то заболела. Поклонники выдвинули самые разные теории.

«Что с шеей? Укус?»;

«Подкаченная девочка, однако»;

«Жилистая дама», — написали поклонники.

Как отметило издание, ранее Юлия Александровна жаловалась на неприятные изменения во внешности. Этому способствовала неудачная косметическая процедура, которую актриса сделала дома. Она решила очистить кожу при помощи пилинга, но средство вызвало у артистки серьезную аллергию. У звезды сильно покраснело и опухло лицо.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото молодой мамы Высоцкой.

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