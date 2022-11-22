«Мы тебя любим!» — фанаты записали видеообращение в честь дня рождения SHAMAN

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 985

Фанаты записали видеообращение в честь дня рождения SHAMAN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Певец и композитор традиционно празднует его на работе. Сегодня вечером у него концерт в Курске.

Поклонники творчества SHAMAN (Ярослав Дронов — Прим.ред.) по всей России поздравляют сегодня своего кумира, который отмечает 31-летие.

Эксклюзивно для 5-tv.ru певца и композитора, ставшего, как многие считают, голосом эпохи, поздравили поклонники из Казани сразу же после концерта и встречи со своим кумиром. SHAMAN провел с почти сотней фанатов около получаса и никого не обделил вниманием. Особенно малышей, для которых больше всего было важно его заключить в объятья.

«Дорогой Ярослав! Поздравляем с Днем Рождения! Желаем тебе всего самого наилучшего! Мы тебя любим! Ура!» — прозвучал хор из 25 девушек.

К слову, Ярослав традиционно его отмечает на работе. Сегодня вечером у него концерт в Курске. Гастрольный график артиста настолько плотный, что на торжества времени совершенно не хватает.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Казань встретила SHAMAN аншлагом и теплой атмосферой. Четыре тысячи зрителей стоя в едином порыве спели главные объединяющие хиты «Встанем», «Я русский» и Гимн Российской Федерации.

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