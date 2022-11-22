Малофеев назвал истинную цену конфликта Запада с РФ на Украине

Российские бойцы на поле боя отстаивают традиционные ценности, а их противники — мерзости, заявил бизнесмен.

В зоне специальной военной операции Россия столкнулась с силами коллективного Запада, в борьбе с которыми она отстаивает свои традиционные ценности. Украина же стала полем этой битвы. Такое мнение высказал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Это война с Западом, безусловно. Я бы назвал ее священной войной, потому что мы отстаиваем совершенно разные ценности. Я бы даже сказал, что мы отстаиваем ценности, а они — антиценности, мерзости. И Украина, к сожалению, — это поле битвы, а украинский народ — это жертва этой священной войны», — заявил он в политическом YouTube-шоу «Дайте сказать».

Бизнесмен подчеркнул, что Россия платит очень высокую цену в противостоянии с Западом, потому что на его стороне выступила, по сути, часть того же русского народа, с которой и приходится непосредственно воевать на поле боя.

«Там воюют такие же русские мужики. Так же хорошо воюют, как и мы. Если бы мы воевали напрямую с поляками, французами или американцами, мы их давно раздолбали, потому что никто так не умеет воевать, как русские. К сожалению, мы сейчас воюем с двух сторон. Мы воюем за свои идеалы, за нашу общую с ними Святую Русь, за наше тысячелетнее государство, а они воюют за западные деньги, и на боевой химии идут вперед», — сказал Малофеев.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» назвал «реальным фактом» единство народов России и Украины.