Путин: единство российского и украинского народов — это факт

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 123

К этому следует относиться только с уважением.

Путин: единство российского и украинского народов — это факт

Фото: Денис Вышинский / ТАСС; 5-tv.ru

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Единство народов России и Украины — это реальный факт. Так сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай». Он отметил, что изменения этого начались после того, как эти государства оказались в разных странах.

«Это факт. Наша государственность создавалась одновременно», — сказал Путин, намекая на виновность Польши в том, что начались изменения в языке.

Путин рассказал, как однажды часть этноса подумала, что является отдельным народом. По мнению главы государства, к этому следует относиться только с уважением. Однако подобный процесс не происходил самостоятельно. Некоторые территории вошли в состав других стран по различным причинам и эти страны начали продавать свои собственные интересы.

«Те части, которые попали в Польшу, там происходило явное ополячивание. Язык начал меняться, но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России, писали письма в Варшаву и Москву», — объяснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предстоящее десятилетие важнейшее после Великой Отечественной войны.

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