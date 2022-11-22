Здоровье певицы МакSим снова под угрозой: концерт отменен

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

Певица МакSим отложила концерт из-за плохого самочувствия

Здоровье певицы МакSим снова под угрозой: концерт отменен

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Команды артистки уже выразила свои извинения и сообщает о том, где можно обменять и вернуть уже купленные билеты.

Еще год назад врачи давали самые неутешительные прогнозы относительно состояния здоровья известной российской певицы МакSим. И вот сегодня стало известно о том, что ее концерт в Вологде отмене из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил менеджмент артистки в социальных сетях.

«К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки по настоянию врачей», — говорится в сообщении.

Команда певицы выразила извинения за доставленные неудобства и негативные эмоции. Также известно, что возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица МакSим «вернулась с того света» после страшной болезни. Она училась заново дышать, ходить, а уже через месяц даже смогла встать на руки. По ее словам, реабилитация оказалась очень сложной.

Еще в июне артистка признавалась, что она до сих пор вынуждена проходить реабилитацию. Певица еще в июне признавалась в разных интервью, что после пережитого все еще чувствует себя «зеленым человечком, который вернулся с другой планеты».

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