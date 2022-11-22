«Заранее спланировал»: Милявская рассказала, где Киркоров взял прозрачный костюм

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Милявская призналась, что Киркоров одолжил у нее скандальный «голый» костюм

«Заранее спланировал»: Милявская рассказала, где Киркоров взял прозрачный костюм

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Поп-король на сцене уже более 30 лет. Потому его оправдание, что скандальный костюм ему подсунула команда, прозвучало неубедительно. В дело вмешалась Милявская.

Лолита Милявская буквально сдала своего коллегу Филиппа Киркорова и призналась, как к нему на самом деле попал «голый» костюм, в котором артист недавно вышел на сцену в Казахстане. Оказалось, наряд он якобы одолжил, пишет dni.ru.

Напомним, очередная шумиха вокруг Киркорова разгорелась в начале ноября. Тогда он выступать отправился в Казахстан. В одном из номеров артист вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. Казалось, что Киркоров забыл надеть часть костюма. Зрительный зал был шокирован его нарядом ровно также, как и пользователи сети в дальнейшем.

В свое оправдание Киркоров сказал, что стал жертвой хитроумного розыгрыша. Якобы команда спрятала шорты артиста, а ему ничего не оставалось, как выйти на сцену в полуголом виде. Публика в такое объяснение не особо поверила. Ведь артист уже более 30 лет в шоу-бизнесе, он всегда тщательно готовится к концертам, придумывает образы. Ясность решила внести Милявская. По ее словам, выход в «голом» костюме — заранее спланированная акция.

«Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон», — то ли в шутку, то ли всерьез сообщила Милявская на недавнем концерте.

Лолита Милявская в вызывающем наряде на фестивале в БакуЛолита Милявская в вызывающем наряде на фестивале в Баку. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Однако если вспомнить эпатажный наряд Милявской на фестивале в Баку в 2017 году, кажется, она не шутила. Тогда она вышла на сцену в обтягивающем и просвечивающем комбинезоне. Публика была ошарашена. И, возможно, артистка действительно одолжила коллеге тот скандальный костюм, чтобы Киркоров еще больше подогрел к своей персоне интерес.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Филипп Киркоров «спалился» на фонограмме.

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