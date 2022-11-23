«И его хотим отдать»: какое будущее ждет младшего сына Плющенко и Рудковской

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Рудковская хочет отдать младшего сына в фигурное катание в группу Липницкой

«И его хотим отдать»: какое будущее ждет младшего сына Плющенко и Рудковской

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Старшего наследника Яна Рудковская и Евгений Плющенко определили в фигурное катание. Мальчику почти десять лет, но он благодаря труду и упорству уже достиг определенных высот в этом виде спорта.

Яна Рудковская рассказала, куда отдаст младшего сына от Евгения Плющенко Арсения, когда мальчик немного подрастет. По ее словам, наследник, как и его папа, будет заниматься фигурным катанием. А обучать и тренировать его будет олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

«Мы и своего младшего сына Арсюшу хотим отдать в группу Юли Липницкой. Она действительно может вырастить из талантливых ребят олимпийских чемпионов», — рассказала Рудковская в беседе с KP.RU.

Выбор на учителя в лице Липницкой пал, потому что Рудковская и Плющенко наглядно видели, как спортсменка обучает других детей.

«Думаю, Липницкая — будущая Этери Тутберидзе. Настолько у нее вышколенные спортсмены. Когда Юля была занята, собирала мужа на службу, ее первое время подменял Евгений. Муж был поражен, на каком высоком уровне дисциплина в группе Липницкой», — отметила продюсер.

Вместе с тем по стопам отца звездное семейство отправило и старшего сына Александра. Но он учится фигурному катанию под крылом Плющенко. Регулярно участвует в различных соревнованиях, ледовых шоу и мюзиклах и показывает неплохие результаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем мечтает Евгений Плющенко.

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