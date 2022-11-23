«Долгожданный подарок»: Кравец поблагодарила судьбу за рождение дочки

Экс-участница Comedy Woman о материнстве начала говорить в 2014 году. Но лишь через шесть лет задуманное осуществилось.

Экс-участница Comedy Woman Марина Кравец, впервые ставшая мамой два года назад, поблагодарила судьбу за рождение дочери Вероники и назвала малышку долгожданным подарком судьбы.

«Такая же мудрая и красивая! Это тоже в папу. Дочка — это подарок, которого мы очень долго ждали. И мы так благодарны судьбе за нее! Да мы вообще за все, что у нас есть, судьбе благодарны!» — призналась Кравец в интервью 7Дней.ru.

Кравец с трепетом относится к материнству и хочет, как и большинство родителей, вложить в малышку лишь самое лучшее и уберечь ее от опасностей.

К слову, Кравец почти десять лет замужем за Аркадием Водахановым. Но знакомы они и в отношениях около 20 лет. Звезда познакомилась с будущим супругом еще в студенческие годы. После вместе с мужчиной она играла в КВН, работала на радио, во всевозможных телепроектах. Любимый супруг всегда был рядом с Кравец. Он постоянно были рядом: и на работе, и дома. Но это вовсе не смущало влюбленных. При этом без споров в семье никогда не обходилось, но с годами они стали конструктивнее.

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