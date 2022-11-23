«Долгожданный подарок»: Кравец поблагодарила судьбу за рождение дочки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Марина Кравец назвала рождение дочки долгожданным подарком судьбы

«Долгожданный подарок»: Кравец поблагодарила судьбу за рождение дочки

Фото: Instagram* / marinakravets

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-участница Comedy Woman о материнстве начала говорить в 2014 году. Но лишь через шесть лет задуманное осуществилось.

Экс-участница Comedy Woman Марина Кравец, впервые ставшая мамой два года назад, поблагодарила судьбу за рождение дочери Вероники и назвала малышку долгожданным подарком судьбы.

«Такая же мудрая и красивая! Это тоже в папу. Дочка — это подарок, которого мы очень долго ждали. И мы так благодарны судьбе за нее! Да мы вообще за все, что у нас есть, судьбе благодарны!» — призналась Кравец в интервью 7Дней.ru.

Кравец с трепетом относится к материнству и хочет, как и большинство родителей, вложить в малышку лишь самое лучшее и уберечь ее от опасностей.

К слову, Кравец почти десять лет замужем за Аркадием Водахановым. Но знакомы они и в отношениях около 20 лет. Звезда познакомилась с будущим супругом еще в студенческие годы. После вместе с мужчиной она играла в КВН, работала на радио, во всевозможных телепроектах. Любимый супруг всегда был рядом с Кравец. Он постоянно были рядом: и на работе, и дома. Но это вовсе не смущало влюбленных. При этом без споров в семье никогда не обходилось, но с годами они стали конструктивнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россияне не любят служебные романы, но с удовольствием их заводят.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
Один переезд равен трем пожарам. Китайский совет дня на среду, 23 ноября

Последние новости

5:05
«Долгожданный подарок»: Кравец поблагодарила судьбу за рождение дочки
4:46
«Мог инсценировать смерть»: пропал бывший супруг Даны Борисовой
4:31
«Мама собирала бутылки по помойкам»: Евгений Миронов вспомнил о бедности в 90-е
4:14
В США возмутились политикой Байдена и Зеленского в отношении России
3:59
«Любовь ушла, а я не могу»: как нужно правильно расставаться с бывшими
3:40
Тату вскрыло правду: Райан Гослинг женился на Еве Мендес спустя 12 лет отношений

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика