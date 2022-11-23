Опубликованы новые кадры диверсии на «Северном потоке»
BBC опубликовало новые кадры последствий взрыва на газопроводах «Северный поток»
Фото, видео: 5-tv.ru
Даже подводная съемка позволяет различить то, насколько серьезными были повреждения труб газопровода.
В Сети появились новые кадры последствий взрыва на газопроводах «Северный поток». Их опубликовал продюсер британского телеканала BBC. По его данным, на одном из участков был оторван кусок трубы длиной около 50 метров.
Несмотря на плохую видимость, присущую подводной съемке, на ней можно разглядеть существенные разрушения бетонных и металлических конструкций.
Критические повреждения «Северные потоки» получили еще в сентябре. Сейсмологи зафиксировали подводные взрывы, а спецслужбы Швеции подтвердили факт диверсии. Россия считает случившееся актом международного терроризма.
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