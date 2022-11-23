Как бесплатно получить лекарства детям до трех лет?

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 6

Правительство РФ: дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача

Как бесплатно получить лекарства детям до трех лет?

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

Читайте нас в: Дзен Новости

Медикаменты можно получить в государственной аптеке.

Дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача. Речь идет о самых востребованных препаратах, которые выдаются независимо от наличия инвалидности. Об этом говорится в распоряжении правительства России.

«Лекарства выдаются бесплатно для детей до трех лет независимо от наличия инвалидности или материального положения. Льготные лекарства выписываются на особых бланках и выдаются только по рецепту врача, заверенному личной печатью врача и печатью лечебного учреждения», — приводит цитату из документа URA.RU.

Лекарства можно получить в государственной аптеке, которая обслуживает льготников. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение. Родители ребенка должны взять с собой свидетельство о его рождении, СНИЛС, медицинский полис и справку о месте прописки.

Бесплатно можно получить следующие препараты:

  • анальгетики
  • жаропонижающие
  • противовирусные
  • антигистаминные
  • отхаркивающие
  • капли для носа
  • средства от анемии
  • пробиотики
  • сорбенты

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-стоматолог Илья Антонов рассказал, что зубная боль может быть опасна для жизни.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
В Латвии на братское кладбище советских солдат вернулись пропавшие надгробия
20:29
Как бесплатно получить лекарства детям до трех лет?
20:22
Маленькая, да удаленькая: чем и для кого опасна мышиная лихорадка
20:21
Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине в ближайшие часы
20:16
Житель Петербурга набросился на шлагбаум из-за проблем с парковкой авто
20:09
Не для игр: почему каждая третья детская площадка в России представляет опасность

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика