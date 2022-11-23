Как бесплатно получить лекарства детям до трех лет?
Правительство РФ: дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача
Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin
Медикаменты можно получить в государственной аптеке.
Дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача. Речь идет о самых востребованных препаратах, которые выдаются независимо от наличия инвалидности. Об этом говорится в распоряжении правительства России.
«Лекарства выдаются бесплатно для детей до трех лет независимо от наличия инвалидности или материального положения. Льготные лекарства выписываются на особых бланках и выдаются только по рецепту врача, заверенному личной печатью врача и печатью лечебного учреждения», — приводит цитату из документа URA.RU.
Лекарства можно получить в государственной аптеке, которая обслуживает льготников. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение. Родители ребенка должны взять с собой свидетельство о его рождении, СНИЛС, медицинский полис и справку о месте прописки.
Бесплатно можно получить следующие препараты:
- анальгетики
- жаропонижающие
- противовирусные
- антигистаминные
- отхаркивающие
- капли для носа
- средства от анемии
- пробиотики
- сорбенты
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