Военные РФ уничтожили «Ураганы», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Российские военнослужащие уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган», из которых националисты ВСУ вели огонь по Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта ПЫЛЬНАЯ Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня „Ураган“ ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области», — сказал генерал-лейтенант.

Украинские боевики неоднократно открывали огонь по Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести на ее территории режим «среднего уровня реагирования» с 20 октября. Также он введен в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае, а также Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Вооруженные силы уничтожили дивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область.