Система охлаждения реакторов повреждена на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ
В «Росэнергоатоме» прокомментировали ситуацию.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
На Запорожской атомной станции из-за обстрелов боевиков повреждена система охлаждения реакторов. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом».
Украинский снаряд уничтожил емкости с дистиллятами между четвертым и пятым энергоблоками. Кроме того, разбиты конструкции в брызгальных бассейнах. По словам специалистов, каждый подобный инцидент в отдельности — не критичен, но в совокупности может привести к катастрофическим последствиям.
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