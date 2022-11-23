Без грима и фильтров: как на самом деле выглядит Лариса Долина

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 37

Врачи: у Долиной снизился тонус и эластичность кожи

Без грима и фильтров: как на самом деле выглядит Лариса Долина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Артистка часто посещает светские мероприятия и старается выглядеть современно. Но что скрывается за плотным слоем макияжа?

После выхода на пенсию Лариса Долина на некоторое время пропала. Поклонники считают, что она занималась омоложением. Через некоторое время звезда вернулась похорошевшая и постройневшая.

Сейчас артистка часто посещает светские мероприятия, телесъемки и премьеры. Она старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско. Вероятно, Долина может претендовать на звание самой стильной на нашей эстраде.

По словам врачей, после 40 лет у женщины начинается старение связочного аппарата, истончение слоя жировой клетчатки, а также резорбция костной ткани лица. Происходят возрастные изменения — снижение тонуса, эластичности кожи, появление пигментации. Они вызваны из-за нарушения выработки коллагена и эластина. В свою очередь это приводит к появлению мелких морщин, а после — уже и глубоких.

Портал dni.ru опубликовал фото того, как сейчас выглядит знаменитость. Здесь она не такая, как на своих официальных фотографиях: лицо кое-где покрыто пигментными пятнами и морщинами, а кожа выглядит немного «дряблой», пишут юзеры. Что в общем-то нормально для возраста артистки.

Однако Долина всеми сила борется со своими внешними недостатками. Она правильно красится и почти на всех своих фотография выглядит красоткой. Как говорится, красота — это страшная сила.

Как ранее писал 5-tv.ru, народная артистка РФ Лариса Долина одинока, потому что не видит в своем окружении мужчин, которые были бы сильнее ее.

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