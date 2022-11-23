Умер актер, сыгравший палача Илина Пейна в «Игре Престолов»

Артист долгое время боролся с болезнью.

Ушел из жизни актер и музыкант Уилко Джонсон. Ему было 75 лет. Об этом говорится в его аккаунте Twitter.

«Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон», - написано в тексте сообщения.

Артист умер дом 21 ноября. С 2013 году он боролся со страшной болезнью: раком поджелудочной железы.

Джонсон известен по роли палача Илина Пейна в сериале «Игра престолов». Также он является музыкантом. Артист был известен своим особым стилем игры на гитаре без использования медиатора. Вместо этого он полагался на фингерстайл. Это позволило ему создавать очень удачный гитарный звук. Музыкант играл в группе Dr.Feelgood и других музыкальных коллективах.

Как ранее писал 5-tv.ru, 21 ноября на 72-м году жизни умер актер Александр Старостин. Заслуженная артистка РФ Инна Кара-Моско заявила, что он всегда был очень добрым и замечательным человеком. его открытость и искренность восхищали людей. Также она раскрыла детали последних дней жизни звезды советского кино.